В Петербурге усилили движение на маршрутах № 103 и № 204

В Петродворцовом районе усилили движение на автобусных маршрутах № 103 и № 204, сообщает пресс-служба комитета по транспорту. Отныне по будням автобусы будут ходить чаще ввиду увеличения общего количества рейсов.

Маршрут № 103 будет курсировать с интервалом 13-15 минут, а № 204 – 13-18 минут.

Автобус № 103 запустили 1 июня, он следует от железнодорожной платформы Старый Петергоф до станции метро "Проспект Ветеранов". Его "коллега" № 204 ходит от Ломоносова до станции городской подземки "Автово" и Комсомольской площади.