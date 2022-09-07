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Новости 10:38

В Петербурге усилили движение на маршрутах № 103 и № 204

фото ЗакС политика В Петербурге усилили движение на маршрутах № 103 и № 204

В Петродворцовом районе усилили движение на автобусных маршрутах № 103 и № 204, сообщает пресс-служба комитета по транспорту. Отныне по будням автобусы будут ходить чаще ввиду увеличения общего количества рейсов.

Маршрут № 103 будет курсировать с интервалом 13-15 минут, а № 204 – 13-18 минут.

Автобус № 103 запустили 1 июня, он следует от железнодорожной платформы Старый Петергоф до станции метро "Проспект Ветеранов". Его "коллега" № 204 ходит от Ломоносова до станции городской подземки "Автово" и Комсомольской площади.


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