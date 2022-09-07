Смольный предоставит субсидии петербургским учёным

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление о грантах в сфере научной деятельности, передаёт пресс-служба Смольного.

Субсидии будут выделять для возмещения затрат на работы по следующим направлениям: прикладная химия; прикладная физика; прикладная электроника; материалы; информационные технологии; энергосберегающие технологии; медицина; биология; социология; экономика; экология и природопользование.

Ученые смогут получить гранты в порядке конкурса. Это могут быть как физические, так и юридические лица и негосударственные организации.

Основными критериями отбора станут: научная актуальность проекта; значимость его результатов для развития научных направлений; возможность использовать результаты на практике; их значимость для Петербурга.

Максимальный размер субсидии для юрлиц составит 400 тысяч рублей, а для физлиц – 200 тысяч рублей. Всего на выплаты в бюджете города предусмотрено 14 млн рублей.