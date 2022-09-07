Греф рассказал об успехах Сбербанка и выходе на прибыль

Сбербанк преодолел нестабильный экономический период 2022 года, начавшийся в конце февраля, и вернулся к докризисным показателям, заявил в ходе Восточного экономического форума глава компании Герман Греф. Конечные результаты года он прогнозировать не берется, поскольку ожидания уже менялись неоднократно.

"Мы вышли на трек прибыльный, фактически полностью сформировали резервы, которые были необходимы. Хороший знак заключается в том, что мы перестали использовать те послабления, которые сделал Центральный банк", - приводит его рассказ "Интерфакс".

У Сбербанка на сегодняшний день, со слов Грефа, не имеется потребности в капитализации. Он добавил, что доля просроченной задолженности "остается стабильной" и что ввиду адаптации к новой экономической реальности конец года в любом случае ожидает быть успешным.

фото: kremlin.ru