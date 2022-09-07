ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:49

Страны Балтии ограничат въезд для россиян с шенгенской визой

фото ЗакС политика Страны Балтии ограничат въезд для россиян с шенгенской визой

Три прибалтийские страны - Эстония, Латвия и Литва - решили ограничить въезд для россиян с шенгенской визой, нововведение будет действовать с 15 сентября, известил латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс в своём Twitter.

Решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно.

Ограничения, впрочем, не будут распространятся на водителей грузовиков, дипломатов, а также на людей, пересекающих границу по гуманитарным и семейным причинам.

В свою очередь в МИД Финляндии сообщили, что не будут вводить никаких рестрикций вплоть до соответствующего решения Еврокомиссии.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама