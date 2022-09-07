Страны Балтии ограничат въезд для россиян с шенгенской визой

Три прибалтийские страны - Эстония, Латвия и Литва - решили ограничить въезд для россиян с шенгенской визой, нововведение будет действовать с 15 сентября, известил латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс в своём Twitter.

Решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно.

Ограничения, впрочем, не будут распространятся на водителей грузовиков, дипломатов, а также на людей, пересекающих границу по гуманитарным и семейным причинам.

В свою очередь в МИД Финляндии сообщили, что не будут вводить никаких рестрикций вплоть до соответствующего решения Еврокомиссии.