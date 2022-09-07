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Новости 12:58

Смольный потратил на антиковидную поддержку бизнеса 43 млрд рублей

фото ЗакС политика Смольный потратил на антиковидную поддержку бизнеса 43 млрд рублей

За время пандемии Смольный выделил на поддержку бизнеса 43 млрд рублей, рассказал в эфире телеканала "78" вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

Чиновник оценил в 33,5 млрд рублей меры поддержки, которые были приняты ранее, и добавил, что ещё 6 млрд рублей являют собой одобренные губернатором налоговые льготы.

"Плюс те цифры, которые я обозначил, не учитывают нашу дополнительную поддержку подрядчиков по государственным контрактам. Мы индексируем контракты по стройке, то же самое происходит в сфере социального питания, где мы увеличивали нормативы. Сейчас, по нашим оценкам, где-то ещё примерно на 3,5 млрд рублей уже заключены дополнительные соглашения, с увеличением лимитов", — отчитался Корабельников.

"Первый пакет" мер поддержки бизнеса был направлен на снижение нагрузки на административный ресурс, а также на то, чтобы предприниматели смогли получить оборотные средства ввиду освобождения от различных выплат платежей государству. На данный момент меры направлены на поддержку инвестиционной активности бизнеса, заключил Корабельников.


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