Смольный потратил на антиковидную поддержку бизнеса 43 млрд рублей

За время пандемии Смольный выделил на поддержку бизнеса 43 млрд рублей, рассказал в эфире телеканала "78" вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

Чиновник оценил в 33,5 млрд рублей меры поддержки, которые были приняты ранее, и добавил, что ещё 6 млрд рублей являют собой одобренные губернатором налоговые льготы.

"Плюс те цифры, которые я обозначил, не учитывают нашу дополнительную поддержку подрядчиков по государственным контрактам. Мы индексируем контракты по стройке, то же самое происходит в сфере социального питания, где мы увеличивали нормативы. Сейчас, по нашим оценкам, где-то ещё примерно на 3,5 млрд рублей уже заключены дополнительные соглашения, с увеличением лимитов", — отчитался Корабельников.

"Первый пакет" мер поддержки бизнеса был направлен на снижение нагрузки на административный ресурс, а также на то, чтобы предприниматели смогли получить оборотные средства ввиду освобождения от различных выплат платежей государству. На данный момент меры направлены на поддержку инвестиционной активности бизнеса, заключил Корабельников.