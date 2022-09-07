ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:49

Депутаты ЗакСа попросили увеличить финансирование своей поликлиники

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа попросили увеличить финансирование своей поликлиники

На деятельность СПб ГКУЗ "Амбулатория Мариинская", действующего в здании Заксобрания Петербурга, её посетители-депутаты попросили выделить в 2023 году дополнительные 8,2 млн рублей. Эта сумма была озвучена в ходе повторного выступления представителей комитета по здравоохранению на "нулевых чтениях" бюджета 7 сентября. 

- Там нет даже расходных материалов. Вообще ничего нет. От депутатских поправок мы отказались, поэтому эти деньги туда не пошли, - заметил глава бюджетно-финансовом комитета ЗакСа Михаил Барышников

Зампред Комздрава Мария Виталюева сообщила, что её ведомство уже запросило у Комфина 43,5 млн на работу "Амбулатории Мариинской" в 2023 году. С тем, что заявка депутатов обоснована, она тоже согласилась. 

Глава Комздрава Дмитрий Лисовец при этом попросил членов БФК включить их предложение по увеличению финансирования амбулатория в итоговый протокол "нулевых чтений".

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама