Депутаты ЗакСа попросили увеличить финансирование своей поликлиники

На деятельность СПб ГКУЗ "Амбулатория Мариинская", действующего в здании Заксобрания Петербурга, её посетители-депутаты попросили выделить в 2023 году дополнительные 8,2 млн рублей. Эта сумма была озвучена в ходе повторного выступления представителей комитета по здравоохранению на "нулевых чтениях" бюджета 7 сентября.

- Там нет даже расходных материалов. Вообще ничего нет. От депутатских поправок мы отказались, поэтому эти деньги туда не пошли, - заметил глава бюджетно-финансовом комитета ЗакСа Михаил Барышников.

Зампред Комздрава Мария Виталюева сообщила, что её ведомство уже запросило у Комфина 43,5 млн на работу "Амбулатории Мариинской" в 2023 году. С тем, что заявка депутатов обоснована, она тоже согласилась.

Глава Комздрава Дмитрий Лисовец при этом попросил членов БФК включить их предложение по увеличению финансирования амбулатория в итоговый протокол "нулевых чтений".

Сергей Еремеев