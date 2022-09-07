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Новости 15:14

РФ запретила въезд военному руководству Евросоюза

фото ЗакС политика РФ запретила въезд военному руководству Евросоюза

Министерство иностранных дел России сообщило о расширении списка представителей Евросоюза, членам которого запрещено въезжать в страну. Официальное заявление на сайте ведомства не содержит конкретных фамилий, должностей и названий. В нем говорится о "военном руководстве Евросоюза, высокопоставленных сотрудниках силовых ведомств стран-членов ЕС", а также коммерческих компаниях, участвующих в снабжении Украины военной техникой и оружием.

Российская сторона позиционирует свои санкции как ответ на новые односторонние ограничения и "беспрецедентную антироссийскую риторику", обещая впредь симметрично отвечать на любые дальнейшие недружественные шаги.


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