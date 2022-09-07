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Новости 16:39

Деятельность Panasonic в России возобновилась на другой онлайн-площадке

фото ЗакС политика Деятельность Panasonic в России возобновилась на другой онлайн-площадке

Интернет-магазин Panasonic вернулся 7 сентября к работе в России на новой площадке Eplaza.ru, на что обратил внимание "Коммерсант". Новым оператором магазина выступает ООО "Еплаза".

"Вам снова доступен весь ассортимент бренда Panasonic, мы сохранили все радовавшие вас услуги и сервис, включая программу лояльности, быструю доставку по всей России, официальную гарантию производителя, колл-центр и многое другое", - гласит сообщение в паблике Panasonic Russia.

Компания Panasonic из Японии, входящей в список "недружественных стран" для РФ, прекратила поставки техники в Россию в марте в связи с военной спецоперацией на Украине. Фирма входит в список тех коммерческих организаций, чьи товары разрешено завозить в Россию в качестве так называемого параллельного импорта.


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