В комтрансе пообещали разобраться с очередями в метро

В петербургском комитете по транспорту рассказали об усилении дорожного движения в городе с приходом осени.

В комтрансе заявили, что постоянно мониторят ситуацию на дорогах и наращивают транспортные возможности там, где это особенно необходимо.

Также в комитете отметили, что в петербургском метро уровень пассажиропотока достиг допандемийных показателей, что привело к возникновению очередей на турникетах. Задержка на входе обусловлена тем, что многие расплачиваются банковскими картами, тогда как оплата по "Подорожнику" происходит несколько быстрее.

В качестве мер реагирования в комтрансе обозначили несколько решений.

"Наращиванием количество турникетов на станции "Парнас", что позволит увеличить пропускную способность вестибюля с 9 до 12 тысяч пассажиров в час. [Займёмся] модернизацией оборудования, которое позволит сократить время обмена информацией по банковской карте", - отчитались в ведомстве.