В России продолжают дорожать куриные яйца

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю со 30 августа по 5 сентября. Товары и услуги всех типов подешевели в сравнении с предыдущей неделей на 0,13%. С начала года инфляцию в Росстате оценивают на уровне 10,24%.

Наибольший рост в розничной цене показали огурцы (+2,78%), яйца (+1,13%), овощные консервы для детского питания (+0,87%), черный чай (+0,36%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (+0,26%), мороженая рыба (+0,22%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю лук (-10,83%), морковь (-8,23%), картофель (-6,98%), капуста (-6,11%), свекла (-5,47%), помидоры (-4,35%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали прокладки (+0,59%), зубные щетки (+0,47%), спички (+0,45%), хозяйственное мыло (+0,41%), зубная паста (+0,31%), сигареты (+0,24%).

Тем временем, согласно последней сводке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении достигла 14,08%, а продовольственная – 15,62%.