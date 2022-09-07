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Новости 19:35

По делу о хищении 215 млн рублей у токсовской больницы арестовали троих врачей

фото ЗакС политика По делу о хищении 215 млн рублей у токсовской больницы арестовали троих врачей

Октябрьский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу до 4 ноября троих сотрудников Токсовской межрайонной больницы в рамках расследования экономического дела, сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Дело возбудили из-за того, что в течение более четырех лет деньги медучреждения тратились на зарплаты никогда не работавшим в нем людям. Нанесенный бюджету ущерб от этих действий оценили в 215,68 млн рублей.

В следственный изолятор отправились не признавшие вину бывший главврач Виктор Федоров, офтальмолог Абдулла Гаджиев и стажер Ислам Сулейманов. Еще троим фигурантам, вину признавшим, достались более мягкие меры пресечения.

Организованная группа сотрудников больницы, по версии следствия, с января 2018 по апрель 2022 годы обналичивала "зарплатные" деньги с 14 счетов.


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