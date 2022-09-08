Режим ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до середины сентября

Росавиация продлила до 16 сентября режим временного ограничения авиасообщения с 11 аэропортами в южных и центральных регионах России, сообщается в четверг на сайте федерального агентства.

Мера касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиаперевозчикам рекомендовано задействовать альтернативные маршруты с использованием воздушных гаваней Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Режим временного ограничения полетов был введен в ряде регионов России с началом спецоперации на Украине. С тех пор он неоднократно продлевался.

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