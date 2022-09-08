Петербургский "Пассажиравтотранс" объявил о закупке более 200 новых автобусов

Петербургское предприятие "Пассажиравтотранс" намерено купить ещё 207 новых автобусов различного класса с тем, чтобы не замедлять темпы обновления подвижного состава, информирует пресс-служба ведомства.

ГУП уже объявил соответствующие закупки. Согласно технической документации, вместимость автобусов должна составлять не мене 97 пассажиров, а их комплектация — соответствовать "всем традиционным требованиям": низкий пол, доступность для маломобильных граждан, комфортный и безопасный салон, двигатель на базе Евро-5.

Сообщается также, что транспорт поставят в Северную столицу к началу декабря.

Не так давно "Пассажиравтотранс" уже закупил 216 автобусов разного класса, которые поставят до конца текущего года.

Ранее петербургский глава Александр Беглов подписал постановление о предоставлении ГУП субсидии на 1,75 млрд рублей на обновление подвижного состава.