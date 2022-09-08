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Новости 11:30

Заболеваемость ковидом в Петербурге продолжает неспешно расти

фото ЗакС политика Заболеваемость ковидом в Петербурге продолжает неспешно расти

В Петербурге продолжается подъем заболеваемости COVID-19, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом от 8 сентября. Так, если 5 сентября в городе сообщалось о 2 997 новых случаях заболевания, то сегодня — уже о 3 249 новых пациентах.

Также за сутки в городе зафиксирована 191 госпитализация при 3 637 случаях выздоровления. Сообщается о 19 смертях, связанных с коронавирусом.

В целом по России также наблюдается рост случаев заболевания коронавирусом. Если 6 сентября было зафиксировано 38 500 заболевших, то теперь сообщается о 50 618 новых пациентах. Это немногим выше количества излечившихся за сутки — их насчитали 50 293 человека. Количество госпитализаций достигло 3 611, количество смертей — 93.


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