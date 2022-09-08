Прокуратура Петербурга потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом и военным преступлением

В Горсуд Петербурга 8 сентября поступило заявление городской прокуратуры о признании блокады Ленинграда 1941–1944 годов геноцидом советского народа, военным преступлением и преступлением против человечности, сообщила пресс-служба ведомства.

"Население города, объекты городской инфраструктуры, в том числе жизнеобеспечения, подвергались систематическим обстрелам и бомбардировкам, а в целях уничтожения населения созданы условия для возникновения голода. Всего за период блокады Ленинграда немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками истреблены более 1 млн советских граждан", - говорится в сообщении.

Заявление подали по поручению генпрокурора России Игоря Краснова. Вместе с правоохранительными органами и профильными специалистами, сотрудники прокуратуры изучили архивные документы и свидетельства жителей блокадного Ленинграда.

"Указанное заявление подано в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц — жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города, а также доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны", - сообщили в ведомстве.

Блокада Ленинграда войсками нацистской Германии и их союзниками началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. Сообщение с остальной страной город поддерживал только по воздуху и Ладожскому озеру. По Ленинграду выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено более 107 зажигательных и фугасных бомб. По разным данным погибло от 649 тысяч до 1 млн ленинградцев. Большинство — от голода.

Фото: spbarchives.ru