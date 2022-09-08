"Но нельзя": Губернатор Хабаровского края изъявил готовность ехать на Украину

Руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил о готовности поехать добровольцем на Украину, однако высокая и ответственная должность не позволяет ему сделать это, передаёт РИА "Новости".

"Я бы сам поехал, с удовольствием. Но нельзя — у меня бронь из-за губернаторства. Я же командир штаба территориальной обороны. <…> Я бросать пост не могу", — объяснил Дегтярёв.

Для участия в военной спецоперации в регионе специально были учреждены два именных батальона, куда набирают на службу по контракту. Дегтярёв выразил гордость за всех записавшихся.