Белоруссия переведёт часть экспорта на порт в Мурманске

Власти Белоруссии решили переориентировать часть экспорта на Мурманский морской торговый порт. К соответствующему решению пришёл Александр Лукашенко во время встречи с главой Мурманской области Андреем Чибисом в Минске, информирует "БелТА".

"В нынешних условиях для нас стратегическая тема — это переориентация части белорусских экспортных грузов, прежде всего калийных удобрений, на ваши порты. Мы будем сотрудничать в этом направлении с Мурманской областью", — пообещал Александр Лукашенко.

Нынешний товарооборот между Белоруссией и Заполярьем, а этом около 100 млн долларов в год, президент республики счёл "явно недостаточным".

Также во время деловой дискуссии управленцы обсудили возможность увеличения поставок в Мурманскую область шахтной техники белорусского производства.

На встрече отмечалось, что горно-обогатительные компании Мурманской области заинтересованы в шахтной технике Белорусского автомобильного завода, объём поставок будет увеличиваться.