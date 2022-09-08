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Новости 13:00

Три депутата ЗакСа написали законопроект о значении понятия "выходные дни"

фото ЗакС политика Три депутата ЗакСа написали законопроект о значении понятия "выходные дни"

В Заксобрание внесли инициативу о внесении поправки в закон Петербурга об административных правонарушениях. Его предлагается дополнить примечанием с объяснением, что такое выходные дни.

"Под выходными днями в настоящей статье понимаются суббота и воскресенье (если эти дни не объявлены в установленном федеральным законодательством порядке рабочими днями), а также выходные дни, установленные в порядке, предусмотренном статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации (о нерабочих праздничных днях - ЗАКС.Ру)", - говорится в проекте примечания.

Для составления этого документа понадобился труд представителей сразу трех парламентских фракций: Дениса Четырбока ("Единая Россия"), Александра Рассудова (КПРФ) и Дмитрия Павлова ("Новые люди"). В пояснительной записке депутаты указали, что разъяснить понятие "выходные дни" необходимо для единообразного регулирования и применения норм ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в выходные.


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