Строительство верфи "Росатома" под Кронштадтом оценили в 200 млрд рублей

Возведение судоходной верфи "Росатома" под Кронштадтом может стоить не менее 200 млрд рублей, известил замруководителя Минпромторга Виктор Евтухов, чьё заявление приводит РБК.

Обозначенная сумма являет собой предварительные расчёты, строительство объекта может обойдись дороже. Евтухов обратился в "Росатом" с просьбой предоставить более детальные расчёты, а также концепцию проекта верфи.

В середине августа глава "Росатома" Алексей Лихачёв обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поручить федеральным ведомствам подготовить до текущего декабря производственную, технологическую и финансовую документацию по объекту.

Строительство верфи будет проводиться совместно с Объединённой строительной корпорацией.