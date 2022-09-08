Панов и Четырбок предложили ввести аутентификацию для электронных обращений в госорганы

Депутаты Заксобрания Петербурга Дмитрий Панов ("Новые люди") и Денис Четырбок ("Единая Россия") подготовили проект федерального закона, согласно которому обращаться в государственные и муниципальные органы, а также к должностным лицам по интернету гражданам можно будет только после прохождения идентификации и аутентификации.

В пояснительной записке парламентарии написали, что отдельные граждане злоупотребляют правом на обращение, используя при этом повторные, массовые и "веерные" рассылки одинаковых сообщений.

"Помимо этого, в настоящее время фактически любой пользователь информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" имеет возможность направить обращение от имени другого лица без его согласия и получить официальный ответ, содержащий сведения, касающиеся частной жизни, персональные данные другого лица либо иную информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами, составляющую, например, врачебную или банковскую тайну", - заявили депутаты.

Проект внесен на рассмотрение ЗакСа. В случае его утверждения городским парламентом документ направят в Госдуму.