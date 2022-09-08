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Новости 15:30

На YouTube-блогера Камикадзе Ди завели уголовное дело о фейках про армию

фото ЗакС политика На YouTube-блогера Камикадзе Ди завели уголовное дело о фейках про армию

YouTube-блогер Камикадзе Ди (Дмитрий Иванов) стал фигурантом уголовного дела о распространении фейковой информации про Вооружённые силы РФ (ст. 207.3 УК), сообщает Telegram-канал Mash.

Поводом для преследования Иванова послужили опубликованные им ролики об ударе по драмтеатру в Мариуполе, а также записи, в которых он критически отзывается об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой.

Отметим, что ещё в 2017 году блогер уехал из России. Отъезд связан с проверкой на предмет склонения граждан к самоубийству (ст. 110.1 УК), которую инициировали правоохранительные органы в его отношении.

На YouTube-канал Иванова подписаны 1,7 млн человек. Он ежедневно выпускает ролики с политическими обзорами.


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