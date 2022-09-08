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Новости 15:56

Пиотровский: Вклад туристов в экономику Петербурга составил 215 млрд рублей

фото ЗакС политика Пиотровский: Вклад туристов в экономику Петербурга составил 215 млрд рублей

Петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский представил отчёт о количестве туристов, посетивших город на Неве с начала года, а также рассказал о том, как они повлияли на экономику. Данные приведены в Telegram-канале чиновника.

Так, с приходом 2022 года Северную столицу приехали посмотреть свыше 5,5 млн человек. Благодаря им бюджет города пополнился 215 млрд рублей.

В комитете по туризму ранее рассказывали, что по сравнению с периодом с января по март прошлого года турпоток в Петербург возрос более чем на 30%. Соответствующим образом увеличились и траты гостей города (в прошлом году показатель достиг отметки в 124 млрд рублей).

Подавляющее большинство туристов — россияне (5,38 млн рублей), иностранцев в Северную столицу приехало лишь 160 тысяч человек.

Средний чек туристов из РФ составил чуть более 36 тысяч рублей, что на 13,7% выше, чем годом ранее.


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