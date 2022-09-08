Компания Sony Music Group покидает российский рынок

Звукозаписывающая компания Sony Music Group объявила о полном уходе с российского рынка. Заявление корпорации приводит журнал Billboard.

Как и в случае с другими иностранными брендами, Sony уходит из-за продолжающейся на Украине военной спецоперации, которую проводит Россия. Значительно повлияли на решение и экономические санкции.

Компания "приняла решение полностью уйти с российского рынка и перевести своё российское подразделение и сотрудников под местное управление", указывается в заявлении корпорации.

Активы Sony в РФ будут переданы независимой компании, главой которой станет директор локального подразделения Sony Music Group Арина Дмитриева. Billboard отмечает, что Sony — первая крупная звукозаписывающая компания, заявившая о полной приостановке своей деятельности в России.