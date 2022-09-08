За единовременной выплатой в Петербурге обратились более 6,8 тысяч беженцев

По состоянию на конец августа 6 854 человека обратились в администрации районов Петербурга с просьбой предоставить единовременную материальную поддержку, которая полагается беженцам из Украины, ДНР и ЛНР. Об этом говорится в ответе вице-губернатора Бориса Пиотровского на обращение депутата ЗакСа Бориса Вишневского.

Из числа обратившихся 1 732 человека старше 60 лет, 1 579 - несовершеннолетние.

Пиотровский напомнил, что Петербурга нет в числе регионов, организовавших пункты временного размещения вынужденных переселенцев. Однако город предоставляет беженцам обещанные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Эти средства выделяются из федеральной казны.