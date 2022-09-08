Повелий проинспектировал ход капитального ремонта в проблемных домах

Петербургский вице-губернатор Анатолий Повелий посетил ряд проблемных объектов капитального ремонта, сообщили в его аппарате в четверг, 8 сентября. Компанию чиновнику составили главы жилищного комитета и Фонда капремонта.

Среди прочего собравшиеся посетили дом № 5 на 4-й линии Васильевского острова, где строители занимаются восстановлением аварийных конструкций. Согласно утверждённому проекту работ в здании дополнительно утеплят чердак, так как в ходе ремонта фиксировали случаи подтопления квартир. Всем пострадавшим обещали компенсировать ущерб.

Также чиновники побывали на территории дома, где капремонт идёт с существенными задержками. Речь идёт о здании на Галерной, 41, где должны были привести в порядок подвалы, однако ввиду низких темпов работ проводящая их организация может быть включена в реестр недобросовестных.

Подобная проблема существует и в доме № 69 по Новоизмайловскому проспекту.

"Ситуацию держим на контроле. Отмечу, что всего в этом году ведем почти 2 тысячи видов работ по капремонту. Уже завершили более 50%", - высказался по итогам объезда Повелий.