ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 19:52

В центре Петербурга введут ограничения из-за крестного хода

фото ЗакС политика В центре Петербурга введут ограничения из-за крестного хода

Вечером 11 сентября и днём 12 сентября в центре Петербурга временно ограничат движение автотранспорта ввиду мероприятий по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, информирует пресс-служба комитета по транспорту.

Так, в период с 20:00 11 сентября до 18:00 12 сентября в боковом проезде площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского будет сужена проезжая часть. На самой площади будет запрещена парковка.

В свою очередь 12 сентября ввиду крестного хода перекроют следующие улицы:

  • с 10:00 до 12:00 — Казанскую площадь, Казанскую улицу от Гороховой улицы до Невского проспекта, Невский проспект от площади Александра Невского до Казанской улицы, переулок Сергея Тюленина;
  • с 10:00 до 13:30 — Невский проспект от дома № 175 по Невскому до площади Александра Невского и площадь Александра Невского.

Также в течение всего дня 12 сентября будет запрещена парковка на следующих магистралях: на Казанской площади, отрезке Казанской улицы от Гороховой улицы до Невского проспекта, нечётной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина, в переулке Сергея Тюленина и на Невском проспекте от Полтавской улицы до площади Александра Невского.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама