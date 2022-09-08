В центре Петербурга введут ограничения из-за крестного хода

Вечером 11 сентября и днём 12 сентября в центре Петербурга временно ограничат движение автотранспорта ввиду мероприятий по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, информирует пресс-служба комитета по транспорту.

Так, в период с 20:00 11 сентября до 18:00 12 сентября в боковом проезде площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского будет сужена проезжая часть. На самой площади будет запрещена парковка.

В свою очередь 12 сентября ввиду крестного хода перекроют следующие улицы:

с 10:00 до 12:00 — Казанскую площадь, Казанскую улицу от Гороховой улицы до Невского проспекта, Невский проспект от площади Александра Невского до Казанской улицы, переулок Сергея Тюленина;

с 10:00 до 13:30 — Невский проспект от дома № 175 по Невскому до площади Александра Невского и площадь Александра Невского.

Также в течение всего дня 12 сентября будет запрещена парковка на следующих магистралях: на Казанской площади, отрезке Казанской улицы от Гороховой улицы до Невского проспекта, нечётной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина, в переулке Сергея Тюленина и на Невском проспекте от Полтавской улицы до площади Александра Невского.