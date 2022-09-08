В возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, известили в Букингемском дворце вечером в четверг, 8 сентября.

"Королева мирно скончалась в замке Балморал сегодня днём", – поделились представители монаршей семьи.

Новым королём Великобритании по праву наследия стал старший сын Елизаветы принц Уэльский Чарльз.

Ещё днём в Букингемском дворце заявляли об удовлетворительном состоянии монаршей персоны, однако СМИ в течение некоторого времени распространили фейковое сообщение о её кончине.

Отметим, что Елизавета II пребывала на английском троне дольше всех монархов — 70 лет. За время её правления в Британии сменилось 15 премьер-министров — от Уинстона Черчилля до Лиз Трасс, которая была назначена на пост несколько дней назад. Королева являлась единственным водителем в стране, кому разрешалось ездить без прав и паспорта. Елизавета II отмечала два дня рождения: один фактический — в апреле, и один официальный — в июне.

Королева единственный раз за время своего правления была в России — в 1994 году. Тогда она посетила Москву и Петербург.

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