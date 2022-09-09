Петербург потратит 100 миллионов рублей на проведение культурного форума

Петербург выделит из бюджета субсидии в размере 100 миллионов рублей на проведение IX Международного культурного форума в 2022 году, следует из сообщения пресс-службы губернатора от 9 сентября. Соответствующее постановление подписал Александр Беглов.

Согласно документу, средства будут перечислены автономной некоммерческой организации "Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума". Деньги предназначены непосредственно на подготовку и проведение мероприятия.

"Финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией Санкт-Петербургского международного культурного форума, производится на паритетной основе Министерством культуры Российской Федерации и правительством Санкт-Петербурга", — отметили в Смольном.

В 2020 и 2021 году Международный культурный форум в Петербурге не проводили из-за пандемии коронавируса.