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Новости 11:45

Заболеваемость ковидом в Петербурге продолжает расти

фото ЗакС политика Заболеваемость ковидом в Петербурге продолжает расти

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом продолжает фиксировать рост заболеваемости в масштабах всей России и отдельно взятого Петербурга. Согласно опубликованным 9 сентября данным, за сутки в Петербурге выявили 3 315 новых случаев ковида (накануне — 3 249, а 5 сентября количество заболевших не достигло трех тысяч, остановившись на отметке 2 997 новых пациентов).

При этом в городе насчитали 180 госпитализированных и 4 991 излечившегося пациента. За сутки от последствий коронавируса скончались 20 горожан.

В целом по России зарегистрировано 52 106 новых случаев заболевания (накануне их было 50 618) при 51 086 случаях выздоровления и 3 621 госпитализации. Количество смертей пациентов за сутки составило 96.


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