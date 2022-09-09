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Новости 12:07

В Выборге ФСБ задержала троих подозреваемых в попытке поджога военного объекта

фото ЗакС политика В Выборге ФСБ задержала троих подозреваемых в попытке поджога военного объекта

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали троих выборжан, которые, по версии силовиков, собирались совершить в своем городе террористический акт. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Согласно официальному сообщению, в планы злоумышленников входил "поджог административного здания, принадлежащего министерству обороны РФ".

Дело возбудили по двум уголовным статьям (ч.3 ст. 30, ч.2 ст.205 УК). Чекисты продолжают поиски возможных соучастников преступления.


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