В Выборге ФСБ задержала троих подозреваемых в попытке поджога военного объекта

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали троих выборжан, которые, по версии силовиков, собирались совершить в своем городе террористический акт. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.
Согласно официальному сообщению, в планы злоумышленников входил "поджог административного здания, принадлежащего министерству обороны РФ".
Дело возбудили по двум уголовным статьям (ч.3 ст. 30, ч.2 ст.205 УК). Чекисты продолжают поиски возможных соучастников преступления.