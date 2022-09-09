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Новости 12:22

Попасть на крестный ход в Петербурге можно будет только через металлодетектор

фото ЗакС политика Попасть на крестный ход в Петербурге можно будет только через металлодетектор

Власти Петербурга усилят меры безопасности при проведении ежегодного крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, в день перенесения мощей князя Александра Невского. Об этом на пресс-конференции 9 сентября сообщили епископ Кронштадтский Назарий и начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий комитета по вопросам законности Александр Равин.

Принять участие в крестном ходе можно будет только пройдя через рамки металлодетектора. Вдоль Невского проспекта выставят металлические ограждения. Присоединиться к крестоходцам по ходу движения будет нельзя. Всем желающим необходимо прибыть на начальную точку сбора у Казанского собора. По маршруту движения прохожим нельзя будет перейти на другую сторону Невского проспекта, пока крестный ход не пройдёт.

— Сейчас непростой период в нашей стране. Меры безопасности усиливаются на всех культурно-массовых мероприятиях, — объяснил Равин.

По его словам, РПЦ подала заявку на проведение мероприятия численностью 10 тысяч человек, однако власти города готовы обеспечить безопасность и большего числа крестоходцев.

Епископ Назарий отметил, что в прежние годы на крестный ход в Петербурге собиралось 100 тысяч человек. Он допустил, что на этот раз будет меньше.

— В этом году я немного пессимист. Люди привыкают ко многому, в том числе к тем ограничениям, которые нам не позволяли провести большой крестный ход, — сказал Назарий. — Кроме того, страху нагнали неприятными явлениями нашей жизни. Поэтому в этом году цифра может быть меньше.

Крестный ход 12 сентября проводят в Петербурге ежегодно. В этот день в 1724 году Пётр I перенёс в столицу мощи Александра Невского. До этого князь покоился во Владимире. В 1743 году Елизавета Петровна утвердила в этот день общегородской праздничный крестный ход. В годы советской власти традиция была прервана, а с 2013 года возобновлена.

Из-за коронавируса в 2020 году мероприятия не состоялось, а в 2021-м году крестный ход прошел по небольшому маршруту.

Сергей Еремеев


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