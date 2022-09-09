На крестном ходе в Петербурге разрешили поднять флаги ДНР и ЛНР

Флаги самопровозглашенных республик Донбасса можно будет поднять на крестном ходе по Невскому проспекту 12 сентября, сообщил наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий. По его словам, в мероприятии должны принять участие гости из ДНР и ЛНР.

Кроме того, помимо икон и хоругвей, разрешены российские триколоры и флаги приглашённых организаторами общественных организаций. Политическая и монархическая символика допускаться не будет, пообещал епископ.

— Это не политическая манифестация и даже не монархическая, — подчеркнул Назарий.

Крестный ход по Невскому проспекту проходит 12 сентября ежегодно. Он приурочен к годовщине перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Петербург в 1724 году.

Крестоходцы пройдут от Казанского собора до Александро-Невской лавры, где встретятся с участниками малого крестного хода. Комитет по вопросам законности объявил, что меры безопасности в этом году будут особенно жёсткими из-за "непростого периода в стране".

Сергей Еремеев