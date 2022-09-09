Суд в Петербурге отправил под домашний арест бывшего врио главы Свердловского поселения

Московский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия о назначении домашнего ареста бывшему врио главы администрации МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского района Ленобласти Андрею Шорникову, передает 9 сентября объединенная пресс-служба городских судов.

Против муниципала возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Шорников не позднее 22 февраля 2020 года договорился с гендиректором ООО "МК Свердлово" о передаче ему взятки "в виде систематической оплаты услуг, приобретения иного имущества и выплат имущественного характера". Взамен Шорников якобы обещал собеседнику "общее покровительство и содействие" в работе компании по горячему водоснабжению и водоотведению на территории Свердловского городского поселения.

Непосредственно в вину Шорникову вменяются поездки на отдых в республику Дагестан и в Магадан в 2020 году за счет гендиректора ООО "МК Свердлово". Также следствие считает, что последний преподнес главе администрации кофемашину стоимостью 65 тысяч рублей, а также снял в Магаданской области квартиру и оплатил лечение матери знакомой Шорникова. Всего глава предприятия извел на оплату покровительства 182,5 тысячи рублей, пишет объединенная пресс-служба судов.

Как передает 47news, в ходе судебного заседания Шорников ходатайствовал о назначении запрета определенных действий, объясняя это необходимостью заботиться о семье. Тем не менее, суд назначил ему домашний арест до 29 октября, прислушавшись к позиции следствия.

Как отмечает судебная пресс-служба, до конца октября Шорникову запрещено покидать пределы жилого помещения, кроме как для прогулок длительностью не более двух часов, появляться на территории Свердловского городского поселения и, в частности, посещать здание местной администрации, общаться с бывшими и действующими сотрудниками муниципальной администрации, администрации Всеволожского района, правительства Ленобласти, депутатами Советов депутатов указанных муниципалитетов, свидетелями и иными участниками, кроме близких родственников, следователя, защитников, сотрудников. Также суд наложил запрет на пользование почтово-телеграфными отправлениями и интернетом.