Совет ЕС утвердил приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией

Совет Евросоюза утвердил 9 сентября полную приостановку соглашения с Россией о действии упрощенного визового режима, говорится на сайте Совета ЕС. Новые правила начнут действовать с 12 сентября.

"Сегодня Совет принял решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Следовательно, к российским гражданам будут применяться общие правила визового кодекса", — гласит распространенное Советом ЕС заявление.

Для россиян это решение обернется повышением визового сбора с 35 до 80 евро и необходимости предъявлять дополнительные документы при подаче заявления на визу. Кроме того, срок рассмотрения заявки будет увеличен, а правила выдачи многократных виз станут более ограничивающими.

Также сегодня появилась информация о возможности дальнейшего ужесточения правил въезда россиян на территорию Евросоюза. Как пишет финское издание Yle, еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон заявила о том, что с 12 сентября въезд в ЕС будет разрешен российским журналистам, а также гражданам, имеющим семейные или гуманитарные причины для въезда. С чем связано такое заявление и подкреплено ли оно соглашениями стран ЕС, остается неясным.

UPD: Yle исправило публикацию, указав, что с понедельника пересечение границы станет возможным в основном, но не исключительно "по гуманитарным и семейным причинам, а также журналистам".

Фото: pixabay