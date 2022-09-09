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Новости 15:58

Из-за самовольно занятого подвала на Суворовском проспекте завели уголовное дело

фото ЗакС политика Из-за самовольно занятого подвала на Суворовском проспекте завели уголовное дело

Прокуратура Центрального района Петербурга возбудила уголовное дело по статье "самоуправство" (ч. 1 ст. 330 УК), установив, что в подвале дома 65 по Суворовском проспекте ведется незаконный бизнес.

Как сообщается на сайте ведомства, в нежилом помещении организовали мастерскую по ремонту одежды и обуви, не платя за аренду и не имея разрешения на ведение предпринимательской деятельности.

По подсчетам прокуратуры, за год владельцы предприятия, самовольно занявшие подвал, незаконно обогатились более чем на 860 тысяч рублей. Максимальное наказание, предусмотренное для фигурантов дела, представляет собой шесть месяцев ареста.

фото: пресс-служба петербургской прокуратуры


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