Летним кафе в Петербурге разрешили открываться в апреле

Петербургское правительство одобрило законопроект, по которому рестораторы со следующего года получат право открывать летние веранды уже 16 апреля. Документ, прошедший антикоррупционную экспертизу, подписал губернатор Александр Беглов, сообщается на сайте Смольного.

"Летние веранды привлекают внимание посетителей и увеличивает выручку. В апреле у нас уже много погожих дней", - отметил глава города, добавив, что принять инициативу чиновников попросили сами владельцы заведений общепит.

До подписания постановления летний сезон для кафе и ресторанов из года в год начинался 1 мая. На сегодняшний день город заключил с хозяевами точек общепита 626 договоров на размещение летних веранд.