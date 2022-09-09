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Новости 17:17

В Петербурге работают 30 передвижных пунктов вакцинации от гриппа

фото ЗакС политика В Петербурге работают 30 передвижных пунктов вакцинации от гриппа

В общей сложности 30 передвижных пунктов вакцинации от гриппа работают в Петербурге, рассказали 9 сентября в комитете по здравоохранению. Горожане могут встретить их у 21 станции метро, близ ТРК "Сити Молл" в Приморском районе, у вокзалов в Пушкине и Колпино, у Дома бытовых услуг в Кронштадте, а также в поселке Славянка и на четырех площадках в Красносельском районе города.

Всего на этой неделе вакцинацией горожан занимались 329 прививочных бригад на 460 объектах, расположенных во всех районах Петербурга. Привиться можно было как в мобильных пунктах, так и в поликлиниках.

В нынешнем сезоне власти города рассчитывают привить от гриппа 3,24 миллиона человек. По состоянию на 8 сентября вакцинацию прошли 371 373 человека.

Фото: pixabay


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