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Новости 18:25

В Псковской области приняли кодекс этики для чиновников: оценивать губернатора не положено

фото ЗакС политика В Псковской области приняли кодекс этики для чиновников: оценивать губернатора не положено

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление, утверждающее кодекс этики и служебного поведения для государственных гражданских служащих. На документ обратило внимание издание "Псковская губерния".

Согласно одному из прописанных базовых принципов поведения, чиновники должны работать на "укрепление основ конституционного строя Российской Федерации, повышение авторитета государственных органов, формирование патриотических настроений у населения". 

Также обращает на себя внимание пункт, связанный с публичными высказываниями об органах власти, их руководителях и, в частности, главе региона. От каких-либо оценок этих институций и персон предписано воздерживаться.

Кроме того, чиновникам полагается быть вежливыми и внимательными по отношению к согражданам и коллегам.


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