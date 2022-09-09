Шесть человек признаны иноагентами Минюстом

Министерство юстиции внесло 9 сентября политолога Валерия Соловья*, журналистов Елену Шукаеву** и Андрея Афанасьева*** в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Кроме того, ведомство расширило перечень физлиц, признанных иноагентами. В него вошли журналистка Юлия Латынина****, историк Тамара Эйдельман***** и блогер Майкл Наки******. По версии Минюста, все трое занимаются общественной деятельностью на деньги Украины.

Помимо этого, в список СМИ-иноагентов попало ООО "Время колокольчиков"******* — юридическое лицо, созданное общественным деятелем Дмитрием (Митей) Алешковским********, также признанным иностранным агентом. "В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", — отметили в Минюсте.

Согласно закону "О средствах массовой информации", признанное иноагентом лицо обязано в течение месяца после внесения в реестр создать юридическое лицо и уведомить о нем Минюст, после чего последний должен внести организацию в перечень иноагентов.

*Минюст внес Валерия Соловья в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

**Минюст внес Елену Шукаеву в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

***Минюст внес Андрея Афанасьева в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

****Минюст внес Юлию Латынину в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

*****Минюст внес Тамару Эйдельман в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

******Минюст внес Майкла Наки в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

*******Минюст внес ООО "Время колокольчиков" в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

********Минюст внес Дмитрия Алешковского в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента