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Новости 12:05

В Петербурге пятые сутки подряд растет суточная COVID-заболеваемость

фото ЗакС политика В Петербурге пятые сутки подряд растет суточная COVID-заболеваемость

За прошедшие сутки в России выявили 53 486 случаев заражения коронавирусом, о чем сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Это на 1370 инфицирований больше, чем было зафиксировано накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 97 человек. Сумели поправиться 46 023 человека.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва — 6 325 новых больных, за ней следуют Петербург — 3 427 (на 112 больше, чем накануне) и Нижегородская область — 1 854. За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса излечились 2 988 человек и скончались 14 (накануне — 20).

В мире Россия занимает девятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Южной Корее.


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