К концу века Финский залив может "отъесть" у Петербурга почти 800 гектаров площади

Член Русского географического общества Михаил Герштейн рассказал о возможных изменениях петербургского ландшафта и фактических границ суши. Тенденция последних лет, по его словам, такова, что береговая линия Финского залива отступает на 25-50 см ежегодно. Выправить ситуацию, считает географ, помогает создание намывных территорий.

"По предварительным расчетам, работа по укреплению берегов Курортного района будет стоить около 2,5 млрд рублей. В границах всего города - около 7 млрд рублей", - приводит его слова ТАСС.

Отступление береговой линии в некоторые годы достигало даже нескольких метров, из чего ученый сделал прогноз на конец XXI века: город к тому времени может потерять до 779 гектаров земли.