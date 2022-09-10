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Новости 13:36

К концу века Финский залив может "отъесть" у Петербурга почти 800 гектаров площади

фото ЗакС политика К концу века Финский залив может "отъесть" у Петербурга почти 800 гектаров площади

Член Русского географического общества Михаил Герштейн рассказал о возможных изменениях петербургского ландшафта и фактических границ суши. Тенденция последних лет, по его словам, такова, что береговая линия Финского залива отступает на 25-50 см ежегодно. Выправить ситуацию, считает географ, помогает создание намывных территорий.

"По предварительным расчетам, работа по укреплению берегов Курортного района будет стоить около 2,5 млрд рублей. В границах всего города - около 7 млрд рублей", - приводит его слова ТАСС.

Отступление береговой линии в некоторые годы достигало даже нескольких метров, из чего ученый сделал прогноз на конец XXI века: город к тому времени может потерять до 779 гектаров земли.


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