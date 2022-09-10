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Новости 14:46

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смертельного нападения на росгвардейцев под Курском

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смертельного нападения на росгвардейцев под Курском

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных возбудить уголовное дело по факту нападения группы неизвестных лиц на сотрудников Росгвардии в Суджанском районе Курской области. Инцидент случился, когда силовики производили оперативно-розыскные мероприятия.

"В результате один из сотрудников органов правопорядка получил ранение и в последующем скончался в медицинском учреждении", - говорится на сайте ведомства.

Медиапроект Baza уточняет, что скончавшимся после нападения росгвардейцем стал 48-летний Николай Быков, получивший смертельное огнестрельное ранение в лесу. Нападавших, по данным СМИ, могло быть четверо.


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