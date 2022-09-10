Эргашев добивается возбуждения дел против распространителей фейков о деятельности Смольного

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, курирующий сферу здравоохранения, поручил подчиненным заявить в правоохранительные органы на распространителей ложной информации о деятельности петербургского правительства. Об этом сообщает пресс-служба чиновника, не уточняя, где и кто мог распространить нечто ошибочное и в чем именно оно заключалось.

"Санкт‑Петербург всемерно содействует проведению специальной военной операции. Медицинские учреждения города оказывают всю необходимую помощь участникам и их семьям", - говорится в кратком сообщении от пресс-службы вице-губернатора.

Эргашев ожидает от силовых структур, которые проведут проверку "фейков", принятия правовых решений, включая возбуждение уголовного дела.