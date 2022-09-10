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Новости 17:45

Минобороны признало потерю контроля над Балаклеей

фото ЗакС политика Минобороны признало потерю контроля над Балаклеей

Российское Министерство обороны сообщило о том, что в ходе военной спецоперации на Украине войска оставили город Балаклея в Харьковской области. Этому факту предложено объяснение, согласно которому военное командование решило "перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении".

За последние три дня, как гласит сообщение, были совершены "отвлекающие и демонстрационные мероприятия". Утверждается, что все обозначенное выше служит достижению целей военной спецоперации, которая длится уже более полугода.

Отметим, что о боевых потерях в последний раз официально сообщали в марте.


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