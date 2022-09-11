Полиция сорвала встречу с психологами, проходившую в "Нормальном месте"

Минувшим вечером, 10 сентября, петербургские правоохранители пришли в "Нормальное место", где проходил паблик-ток с психологами, сообщает "ОВД-Инфо"*.

Визит силовиков обусловлен доносом, который в полицию написал известный в городе активист-"гееборец" Тимур Булатов. По его мнению, на встрече якобы "пропагандировались" темы ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Как итог, полицейские увезли в отдел несовершеннолетнюю девушку, которую отпустили после объяснений незадолго до полуночи.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов