На избирательный участок в МО "Невская застава" приезжали пожарные

Сигнал пожарной тревоги раздался 11 сентября в школе № 327. Там действуют три избирательные комиссии, отвечающие за выборы в МО "Невская застава". На вызов приехали пожарные.

Как сообщил ЗАКС.Ру наблюдатель от "Справедливой России – За Правду" на участке № 1554 Кирилл Краско, сигнал сработал, потому что неизвестная ему женщина, весь день находившаяся в помещении для голосования, решила включить свет и по ошибке нажала на тревожную кнопку.

- Звук был еще тот, адовый, длился минут десять, наверное. Пожарные приехали довольно быстро и всё это вырубили, - рассказал Краско.

По его словам, участок № 1554 своей работы не прекращал. Не смутила сирена и нескольких избирателей, которые за эти десять минут успели прийти на участок и проголосовать.

Сергей Еремеев, фото: Telegram/Справедливый Петербург