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Новости 10:04

ФСБ известила о предотвращении серии терактов против властей Крыма

фото ЗакС политика ФСБ известила о предотвращении серии терактов против властей Крыма

В понедельник, 12 сентября, Федеральная служба безопасности РФ отчиталась о предотвращении серии терактов, которые планировались в отношении высокопоставленных чиновников Крыма, а также руководства Херсонской области, пишет РИА "Новости".

По данным ФСБ, к готовящемуся преступлению могла быть причастна СБУ.

"В ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым", — известили  в ЦОС ФСБ.

По версии спецслужбы, некий сотрудник СБК мог завербовать нескольких человек и давать им указания об их действиях. Его личность установлена, задержаны исполнители, а также их пособники, использовавшиеся в качестве связных. С мест событий изъяли средства совершения преступлений.


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