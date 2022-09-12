Крестный ход в честь Александра Невского начался в Петербурге

От Казанского собора 12 сентября в 11:00 часов по Невскому проспекту пошёл большой крестный ход. Он приурочен к очередной годовщине перенесения мощей князя Александра Невского из Владимира в Петербург.

Впереди с запрестольным крестом в руках идёт депутат Госдумы Виталий Милонов. Далее — духовенство во главе с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.

В первых рядах идут вице-губернатор Борис Пиотровский, спикер ЗакСа Александр Бельский, депутаты Госдумы и городского парламента. За ними — казаки, курсанты военных училищ, представители спортивных сообществ, общественных организаций, учебных заведений и другие петербуржцы.

Крестоходцы движутся в сторону Александро-Невской лавры. Там они встретятся с участниками малого крестного хода и проведут торжественное мероприятие.

Мощи Александра Невского в 1724 году перенес в Петербург царь Пётр I. Таким образом правитель хотел увековечить победу над Швецией в Северной войне. После его смерти 12 сентября стал общероссийским праздником. В Петербурге в этот день был учрежден крестный ход. Его проведение упразднила советская власть. С 2013 года крестные ходы по Невскому проспекту возобновились. Традиционно в них принимает участие и политическая элита города.

Сергей Еремеев