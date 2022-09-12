В рамках проекта "Безопасный город" количество камер в Петербурге увеличат до 120 тысяч

Петербургский вице-губернатор Станислав Казарин провёл рабочую встречу с представителями "цифрового" блока городского правительства, известили в аппарате чиновника. Так, для начала вице-губернатор посетил "Городской мониторинговый центр", на базе которого реализуется проект "Безопасный город".

"Мне важно лично поговорить с сотрудниками, понять проблематику их работы. В новых экономических условиях необходимо внимательно отслеживать статус реализуемых проектов, особенно касающихся обеспечения безопасности жителей Санкт-Петербурга", – открыл встречу Казарин.

В ходе реализации "Безопасного города" будет увеличено до 120 тысяч количество видеокамер слежения. Сейчас их насчитывается чуть более 67 тысяч.

Кроме того, немаловажным остаётся решение задач программы "Умный двор", в ходе которой к уже установленной 21 тысяче управляемых устройств мониторинга добавят ещё 6 тысяч.

Наконец, Казарин рассказал, что в следующем году на улицах Петербурга появятся ещё 280 стационарных комплексов фотовидеофиксации на 70 городских перекрёстках.