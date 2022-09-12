В России снижается заболеваемость ковидом

За прошедшие сутки в России зафиксировано 46 488 новых случаев коронавирусной инфекции, следует из данных федерального оперштаба от 12 сентября. Это меньше показателей предыдущих дней (в воскресенье сообщалось о 52 829 заболевших, а в субботу — о 53 486).

Количество госпитализаций (1 848) и выздоровлений (35 660) также снижается — накануне сообщалось о 2 185 госпитализации и 37 288 излечении соответственно. Количество смертей снизилось с 86 накануне до 81 теперь.

В Петербурге зафиксировано незначительное снижение количества выявленных пациентов (3 471 при 3 484 накануне). Количество госпитализаций и выздоровлений при этом, наоборот, подросло относительно предыдущего дня (с 70 до 83 и с 2 772 до 3 174 соответственно). Количество смертей, связанных с коронавирусом, составило 11, что равнозначно показателям предыдущего дня.